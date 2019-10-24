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"بنتي الأكبر ماتت بسببها برضو ..رسالة مبكية من والد ضحية "السيول"

"بنتي الأكبر ماتت بسببها برضو ..رسالة مبكية من والد ضحية "السيول"

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الكهرباء

السيول

وفاة

طفلة

المحور


ودع  والد الطفلة "مروة" ضحية السيول التي توفيت صعقا بالكهرباء ، طفلته بكلمات مبكية علي الهواء .

 و توجه والد الضحية خلال حديثه لبرنامج "90 دقيقة " المذاع عبر فضائية "المحور" في أول ظهور إعلامي له ،برسالة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها :"بنتي اسمها مروة عبد الفتاح السيسي مش مروة صادق ، هات حق بنتك يا ريس ، متسبوش يضيع ، واللي هتقول عليه أنا موافق بيه".

 وأضاف: إحنا من الصابرين يا ريس و مش هنتاجر بدم بنتنا، يا ريت يا ريس تفتح تحقيق تحت رعايتك تجيب فيه حق مروة ، معقبا :" مروة بنت مصر كلها".

 وتابع والد الضحية حديثه باكيا :"مروة مش أول بنت تموت مني بنتي اللي أكبر منها ماتت برضو ، بس مروة كانت جميلة ومحبوبة ومن أوائل الطلبة وتم انتخابها في المدرسة الأسبوع الماضي وفازت بمنصب أمين عام مساعد لاتحاد الطلبة".

واختتم حديثه قائلا :"جهاز العاشر من رمضان السبب في موت بنتي يا ريس حاسبهم كلهم وهات حق بنتي ".

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