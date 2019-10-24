» وفد "الكاف" يتفقد ملاعب القاهرة قبل بطولة الأمم

24 أكتوبر 2019 - 10:25 ص

يزور وفد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، استادى القاهرة والسلام المقرر استضافتهما بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.

كما سوف تقوم اللجنة بزيارة مفاجئة للأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية هذا الموسم، للكشف عن مطابقتهم لرخص الأندية المحترفة وأهمها عدم وجود أى متأخرات على أى من هذه الأندية للاعبين.

جدير بالذكر أن "كاف" هدد قبل ذلك باستبعاد أى نادٍ من بطولاته حال مخالفته لشروط رخص الأندية المحترفة.