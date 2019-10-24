"الفراعنة" يحافظ على مركزه بتصنيف "فيفا" الشهرى

24 أكتوبر 2019 - 10:36 ص

حافظ منتخب مصر على مكانه بتصنيف الفيفا الشهرى، حيث احتل الفراعنة المركز الـ 49 عالميًا، والسادس أفريقيا والرابع عربيًا.

وتربعت تونس على قمة المنتخبات العربية والثانية على المستوى الأفريقي فاحتلت المركز الـ 29 عالميا، فيما واصل المنتخب السنغالى حفاظه على القمة الأفريقية بينما احتل المركز الـ20 على المستوى العالمى.

وجاء تصنيف العشرة منتخبات الأفريقية الأولى كالآتي:

1- السنغال (20 عالميًا)

2- تونس (29 عالميًا)

3- نيجيريا (35 عالميًا)

4- الجزائر (38 عالميًا)

5- المغرب (42 عالميًا)

6- مصر (49 عالميًا)

7- غانا (51 عالميًا)

8- الكاميرون (52 عالميًا)

9- الكونغو (54 عالميًا)

10- كوت ديفوار (56 عالميًا).