إعلامي عن إعجاب بوتين بـ"كرافت"السيسي: فيه سر كبير

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كشف الإعلامي خالد أبو بكر عن سر إعجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"كرافت" الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:"الموضوع مش سهل ولا بسيط زي ما البعض شايفه، الموضوع فيه سر كبير وحجم المودة والحب بين الرئيسين ".

 وأضاف أبو بكر خلال برنامجه "الحياة اليوم " المذاع عبر فضائية الحياة، قائلا: "الناس كلها استغربت خاصة الوفد الروسي الذي كان يقف خلف الرئيس الروسي من تلك اللفتة و ما قام به "بوتين" حول إعجابه بـ:كرافت" نظيره المصري ".

وتابع: "اهتمامنا بما حدث بين الرئيسين ليس من أجل التطبيل ولكن كل وسائل ووكالات الإعلام تهتم بمثل تلك الأمور بين القادة".

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