» براءة شقيق محمد فؤاد وإلغاء حبسه 3 سنوات

24 أكتوبر 2019 - 11:12 ص

برأت محكمة مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار كمال مسعود ، شقيق الفنان محمد فؤاد، وقررت إلغاء حبسه 3 سنوات من تهمة النصب بانقضاء الدعوى للتصالح مع إحدى الشركات.



وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة منتج فنى وشقيق، المطرب محمد فؤاد، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة النصب على صاحب إحدى الشركات، لاستيلائه على مبالغ مالية كبيرة من شركة المجنى عليه، بزعم تسليم ألبوم غنائى من أداء شقيقه المطرب محمد فؤاد.



وترجع الواقعة عندما تعاقد المتهم "وجدى.ف" مع إحدى الشركات بصفته صاحب الشركة المنتجة على بيع حقوق الألبوم الرقمية لها وتمت المماطلة من جانبه فى تسليم العمل محل التعاقد لمدة 7 سنوات، وكذلك الحصول على دفعات مالية أخرى بزعم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتسليم الألبوم المذكور، وهو ما لم يحدث حتى عام 2018 مما اضطر الشركة بعد عقد العديد من الجلسات الودية للجوء للقضاء للحفاظ على حقوقها القانونية.

