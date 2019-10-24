  • الخميس 24 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:01 م
بحث متقدم
رجل أعمال مصري اللي ساكن جنب الإخوان يعزل علشان الأمطار

رجل أعمال مصري: اللي ساكن جنب الإخوان يعزّل علشان الأمطار

عمر البشير

اتفاق جديد بشأن تسليم البشير للجنائية الدولية

رئيس مجلس الوزراء

"الزموا منازلكم غدا".. طلب عاجل للوزراء من المواطنين

المتحدث العسكرى

إنقاذ جسر المحسمة من الانهيار بالإسماعيلية

الرئيس السيسي و نظيره الروسي

إعلامي عن إعجاب بوتين بـ"كرافت"السيسي: فيه سر كبير

الجبير

الجبير يعلق على إقالة وزير الخارجية السعودي

غادة والي

قرار جريء "لوالي" ينهي أزمة أصحاب المعاشات

مشاري راشد يفاجيء محبيه

مشاري راشد يفاجئ محبيه بفيديو غير متوقع

فيفا

"الفراعنة" يحافظ على مركزه بتصنيف "فيفا" الشهرى

الضحية

"بنتي الأكبر ماتت بسببها برضو ..رسالة مبكية من والد ضحية "السيول"

براءة شقيق محمد فؤاد وإلغاء حبسه 3 سنوات

قضايا وحوادث

محمد فؤاد
محمد فؤاد

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

#

الحكم على شقيق الرئيس الإيراني بالسجن 5 سنوات

#

محمد فؤاد: ضيعت فلوسي علي مصر

#

شقيق محمد علي: نسيت الخمرة والنسوان؟ .. دانا أخوك يابني

حبس

شقيق

محمد فؤاد

برأت محكمة مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار كمال مسعود ، شقيق الفنان محمد فؤاد، وقررت إلغاء حبسه 3 سنوات من تهمة النصب بانقضاء الدعوى للتصالح مع إحدى الشركات.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة منتج فنى وشقيق، المطرب محمد فؤاد، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة النصب على صاحب إحدى الشركات، لاستيلائه على مبالغ مالية كبيرة من شركة المجنى عليه، بزعم تسليم ألبوم غنائى من أداء شقيقه المطرب محمد فؤاد.
 
وترجع الواقعة عندما تعاقد المتهم "وجدى.ف" مع إحدى الشركات بصفته صاحب الشركة المنتجة على بيع حقوق الألبوم الرقمية لها وتمت المماطلة من جانبه فى تسليم العمل محل التعاقد لمدة 7 سنوات، وكذلك الحصول على دفعات مالية أخرى بزعم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتسليم الألبوم المذكور، وهو ما لم يحدث حتى عام 2018 مما اضطر الشركة بعد عقد العديد من الجلسات الودية للجوء للقضاء للحفاظ على حقوقها القانونية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» براءة شقيق محمد فؤاد وإلغاء حبسه 3 سنوات
» رغم الانتقادات.. فنانة شهيرة بفستان شفاف وتثير ضجة
» وفد "الكاف" يتفقد ملاعب القاهرة قبل بطولة الأمم
» محكمة سعودية تأمر بصرف 187 ألف دولار لمضيفة مغربية
» «ديسابر» يعلن قائمة «بيراميدز» قبل السفر لتنزانيا
» بـ "هوت شورت" دينا الشربيني تشعل مواقع التواصل
» فايلر يقرر رحيل نجم الأهلي
» ابنة "أحمد راتب" تكشف آخر شيء فعله قبل وفاته
» رجاء الجداوي تحرج عمرو دياب ودينا الشربيني بـ"زلة لسان"
» رد ناري من رانيا يوسف بعد سؤالها عن ضرتها "نادية الجندي"
» فنان شهير يكشف عن صورة زوجته وابنته المحجبتين لأول مرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:54 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية