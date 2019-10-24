"الزموا منازلكم غدا".. طلب عاجل للوزراء من المواطنين

24 أكتوبر 2019 - 11:17 ص

ناشد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المواطنين عدم النزول لشارع غدا الجمعة، قائلا: "الزموا منازلكم إذا ومحدش ينزل غير للضرورة".



وأضاف سعد في تصريحات لبرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" ، موجها حديثه للمواطنين: هيئة الأرصاد حذرت من النزول للشارع بسبب موجة جديدة من الأمطار خاصة في الدلتا".



وتابع: "رجاء من المواطنين عدم التكدس بسيارتهم بالشوارع حتي نترك مكانا لسيارات الشفط المياه لأداء مهمتها و التحرك بسلاسة في الشوارع".



و عن موجة الأمطار التي تعرضت لها محافظة القاهرة أول أمس قال المتحدث باسم مجلس الوزراء ، مصر معروفة بأنها مدينة جافة وما تعرضت له الفترة الماضية من سيول لم يحدث سابقا لكننا الآن علي استعداد كامل لأي موجة جديدة".

