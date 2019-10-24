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رجل أعمال مصري اللي ساكن جنب الإخوان يعزل علشان الأمطار

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رجل أعمال مصري: اللي ساكن جنب الإخوان يعزّل علشان الأمطار

الحياة السياسية

رجل أعمال مصري اللي ساكن جنب الإخوان يعزل علشان الأمطار
رجل أعمال مصري اللي ساكن جنب الإخوان يعزل علشان الأمطار

عبد القادر وحيد

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الامطار

الإخوان

السعد

سخر رجل الأعمال المصري أشرف السعد المقيم في لندن من ردود الأفعال التي واكبت نزول الأمطار في مصر، الثلاثاء الماضي.

وكتب السعد على حسابه في تويتر :  ياجماعة اي حد ساكن جنب حد من الاخوان يعزل فورا او يروح عند قرايبه لان ربنا بينتقم من الاخوان وهايغرقهم بالامطار فتجنبوهم هذه الايام ودي نصيحة لوجه الله وكمان مذيعين قناة  الجزيرة لو حد منهم ساكن جنبك عزل فورا  عشان عندهم هس هس من السيسي وده مرض معدي جدا ".

وكتب أحد المعلقين : "نفسي أعزل وآجي أسكن جنبك في لندن".

وعلق آخر : " اه والله عندك حق انهم عندهم هسهس من السيسي".

ياتي هذا عقب ردود الفعل الواسعة عقب هطول الأمطار في مصر ، والتي تسببت في اتخاذ بعض القرارات منها قرار بتعطيل الدراسة في المدارس والمحافظات أمس الأربعاء.


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