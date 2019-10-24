  • الخميس 24 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:09 م
بحث متقدم
الأمطار

الجيزة تسجل أول حالات وفاة بسبب الأمطار

ارشيف

الأمطار تهدد لقاء الزمالك وبطل السنغال

الأهلي

رسميا.. إصابة نجم الأهلي بالرباط الصليبي

خليجية تتزوج من فنان بوذي

خليجية تتزوج من فنان بوذي.. هذه هي النهاية

الحريري: هذه نتيجة اتصالي بالرئيس عون

الحريري: هذه نتيجة اتصالي بالرئيس عون

الخطيب

فايلر يطرد عبد الحفيظ ومطالبات بتدخل الخطيب

مظاهرات لبنان

الرئيس اللبناني للمتظاهرين: أنا لا أهرب.. وفهمت صرخاتكم

صورة الخبر

ذكرى رحيل محمد فوزي تتصدر الصحافة الأجنبية

الجارالله لميشيل عون : احذر مصير " أبو لهب"

الجارالله لميشيل عون: احذر مصير "أبو لهب"

الكشف عن هوية 39 جثة في شاحنة ببريطانيا

الكشف عن هوية 39 جثة في شاحنة ببريطانيا

فايلر يطرد عبد الحفيظ ومطالبات بتدخل الخطيب

الرياضة

الخطيب
الخطيب

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سر جلسة عبد الحفيظ مع السويسري «فايلر»

#

تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع "فايلر" بعد أنباء رحيله

#

سيد عبد الحفيظ أخبرني سرًا في أذني عن "فايلر" سأكشفه الآن

#

من هو اللاعب المصري الذي زامله "فايلر" حين كان لاعبا؟

أزمة

الاهلى

الخطيب

سيد عبد الحفيظ

فايلر

بوادر أزمة يشهدها النادي الأهلي، بين مدير الكرة سيد عبد الحفيظ والمدرب السويسري رينيه فايلر، بعد شكوى الأول لرئيس النادي الكاتبن محمود الخطيب. 

وحسب مصادر لصحيفة أخبار اليوم، فإن عبد الحفيظ، اشتكى لرئيس النادي من المعاملة السيئة التي ينتهجها المدرب له أمام اللاعبين، واستشهد بواقعتين قد حدثا الفترة الأخيرة.

وقال عبد الحفيظ، إن "فايلر" طالب سيد عبد الحفيظ مغادرة غرفة المحاضرات الفنية مرتين، أثناء منح المدرب بعض التعليمات قبل انطلاق التدريبات، الأمر الذي أثار غضب "عبد الحفيظ".


 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
» وصلة رقص لفنان شهير مع ابنته تشعل إنستجرام
» 3 عروض لإقامة معسكر خارجى للأهلي
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل السنغال
» طليق بوسي يفجر مفاجأة مدويةعن طلاقهما:"الخيانة منها"
» براءة شقيق محمد فؤاد وإلغاء حبسه 3 سنوات
» رغم الانتقادات.. فنانة شهيرة بفستان شفاف وتثير ضجة
» وفد "الكاف" يتفقد ملاعب القاهرة قبل بطولة الأمم
» محكمة سعودية تأمر بصرف 187 ألف دولار لمضيفة مغربية
» «ديسابر» يعلن قائمة «بيراميدز» قبل السفر لتنزانيا
» بـ "هوت شورت" دينا الشربيني تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:19 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية