خليجية تتزوج من فنان بوذي.. هذه هي النهاية

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زواج

فتاة كويتية

إسلامه

فنان بوذي

تزوجت فتاة كويتية من فنان بوذي بتايلاند، الذي التقته في رحلة استكشافية في عام 2017.

وكانت الفتاة قد التقت الفنان البوذي في أحد المطاعم، والذي كان يعزف مع فرقته، حيث جمعهما اللقاء على علاقة حب انتهت بالزواج.

وقد تعرضت الفتاة لانتقادات واسعة، بسبب مخالفتها للعادات والتقاليد.

بينما أكدت الفتاة أن المعنى الإنساني هو الأسمى في الحياة، وفوق كل التقاليد، خاصة أنها بعد أن واجهت زوجها أن اختلاف الدين سيكون عائقا أمام الزواج، أشهر إسلامه للحفاظ على عقد القران بينهما، وهو ما أسعد الأهل والأقارب.


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