مخرج شهير يعترف باغتصابه على يد إعلامي معروف

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اعترف المخرج السينمائي الباكستاني الشهير، جامشيد محمود رضا المعروف بـ"جامي"، عن تعرضه للاغتصاب من قبل إعلامي شهير.

وجاء ذلك بحسب وصف المخرج، في سلسلة من التغريدات، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكشف المخرج المعروف عن التجربة المؤلمة التي مر بها مع "عملاق" إعلامي وشخصية بارزة في صناعة الإعلام في باكستان قال إنّه اعتدى عليه جنسيًا قبل 13 عامًا، حسب قوله.

وفي تغريدته الأولى، بدأ "جامي" ، وهو مؤيد معروف لحركة #MeToo ، في إبراز موضوع بعض الأشخاص الذين يحاولون تشويه سمعة تلك الحركة، مع انتظار البعض فشلها أو تتسبب في نتائج عكسية لها.

كما كتب جامي في تغريدة ثانية، أنه كان على مقربة من مغتصبه، واصفًا إياه بأنه صديق ساعده بتصوير "الكتب الضخمة الكبرى وإطلاق المتاحف".

وعلى الرغم من أنه لم يكشف عن اسم مرتكب الجريمة، إلا أن جامي قال إنه يجتمع مع عدد قليل من الأصدقاء الذين استداروا وضحكوا.

وعلى الرغم من أن حركة #MeToo قد انتشرت في جميع أنحاء العالم، فإن معظم الضحايا والناجين الذين يتحدثون هم من النساء وفي كثير من الحالات يجد الناجون من الاعتداء الجنسي من الرجال صعوبة بتعريف أنفسهم بأنفسهم على قيد الحياة بسبب مفاهيم الذكورة والجنس التي كانت موجودة مسبقًا.


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