أول تعليق من النقل على هبوط الطريق الإقليمي

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على ما حدث أمس، من هبوط أرضي للطريق الإقليمي الذي يربط القاهرة بمدينة بنها.

حيث قال خلال تفقده لأعمال إنشاءات 5 كباري بطريق "بنها – المنصور"، الخميس، "إن السيول لم تأتي من اتجاه الوادي، كما هو متوقع، الأمطار، ولكن ما حدث جاء بسبب نزول مياه الأمطار موازية للطريق.

وشهد الطريق الإقليمي أمس هبوطاً أرضيًا، بالقرب من الكيلو 30، القادم من طريق الواحات، تجاه محافظة الفيوم، مما أدى إلى غلق المرور للطريق.