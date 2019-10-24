وزيرة الهجرة في زيارة لمستشفى «الناس» الخيري للأطفال

قامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بزيارة، اليوم الخميس، مستشفى "الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة.

جاء ذلك بمرافقة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وكان في استقبالهم النائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى، في حضور النائب صلاح حسبالله عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، والدكتور أحمد حنفي مدير المستشفي.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، أن الوزارة ستعمل على الترويج للمستشفى الخيري، والذي يقدم خدماته بالمجان للأطفال في واحدة من أكثر المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، والتواصل مع المصريين بالخارج، حول دعم المستشفى لتقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر.

وأشادت الوزيرة، بنظام العمل بالمستشفي والأجهزة الحديثة الموجودة بها والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفةً أن المستشفى يعد نموذجًا مشرفًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لخدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.