15 مليون دينار تبرعات لعودة أمير الكويت

24 أكتوبر 2019 - 06:41 م

أعلن عميد أسرة آل الصباح في الكويت، الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني عن تبرعه بمبلغ 15 مليون دينار فرحة وابتهاجا بعودة الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد.

وأوضح بيان من مكتب الشيخ سالم أن المبلغ يتضمن 7 ملايين دينار لأسرة الصباح، و8 ملايين توزع على الجمعيات الخيرية في الكويت لمساعدة المحتاجين الكويتيين.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، قد مكث عدة أيام بأمريكا لإجراء فحوصات ومتابعة حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء زيارته أمريكا، قبل أن يعود للبلاد مؤخرًا.