» موقف «فايلر» من انتقال «كهربا» للأهلي

24 أكتوبر 2019 - 07:32 م

كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر التعاقد مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق ونادي أفيس البرتغالي الحالي.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن فايلر قام بمشاهدة مجموعات فيديوهات متنوعة لآداء اللاعب وأكد عدم حاجته الفنية لخدماته .

وشدد المصدر على أن هناك سبب مادي يستحيل معه إتمام الصفقة وهو طلب اللاعب الحصول على ما يقرب من 20 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو الأمر الذي يصعب على خزينة الأهلي توفيره في الوقت الحالي خاصة وأن المفاوضات مع كهربا قد توقفت عند 10 مليون جنيه فقط في الموسم الواحد وطالب اللاعب الحصول على 20 مليون جنيه قابلة للتفاوض بشرط الا يقل المقابل المادي عن 15 مليون جنيه وهو نفس المبلغ الذي كان يتقاضاه في اتحاد جدة السعودي