  • الخميس 24 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
أرشيفية - سد النهضة

اتفاق «السيسى» وآبى أحمد» يعطى قبلة الحياة لمفاوضات سد النهضة

ارشيفية

القبض على 3 طلاب مصريين في الكويت متلبسين داخل المدرسة

الزمالك وجينيراسيون

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أمطار

الأرصاد لسكان هذه المحافظات:"إلزموا منازلكم غدًا"

أمير الكويت

15 مليون دينار تبرعات لعودة أمير الكويت

ابوتريكة

بالفيديو.. موقف إنساني لـ«أبوتريكة» مع مشجع أهلاوي

جانب من الفيديو

شاهد.. اختطاف شاب من الشارع و"الداخلية" تفجر مفاجأة

فايلر

مفاجأة.. «فايلر» يرحب بالرحيل عن الأهلي

أرشيفية

مخرج شهير يعترف باغتصابه على يد إعلامي معروف

أرشيفية

السعودية تعلن عن بشرى سارة للمواطنين والمقيمين

القبض على 3 طلاب مصريين في الكويت متلبسين داخل المدرسة

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الكويت.. القبض على دكتور مصري مزيف

#

الكويت.. القبض على 4 مصريين فى واقعة سرقة

#

بسبب الحشيش.. القبض على " مصرية" بالكويت

#

ليلة حمراء تنتهي بالذبح.. القصة كاملة

الكويت

مدرسة

مخدرات

طلاب

مصريين

ضبطت إدارة مدرسة ثانوية بمنطقة السالمية بالكويت، 3 طلاب مصريين متلبسين أثناء تعاطيهم المخدرات داخل المدرسة.

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية: إن مساعد مدير مدرسة ثانوية سلم الطلاب الثلاثة إلى رجال الأمن، بعدما ضبطهم في حالة غير طبيعية داخل مدرستهم الكائنة في منطقة السالمية، وتبين أنهم تعاطوا مادة مخدرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها، قوله: إن "الطلاب الثلاثة، اختلوا في مكان منعزل داخل مدرستهم، وراحوا يدخنون مادة مخدرة مجهولة، وفي أثناء ذلك، لاحظ مساعد مدير المدرسة دخانا منبعثا من مكان منعزل، فتوجه إلى المكان بخطوات حذرة وفوجئ بالطلاب خارج نطاق التغطية وإلى جانبهم كيس يحتوي على بقايا مادة مخدرة كانوا يدخنونها، وأخذهم إلى مكتبه".

وسارع المدير المساعد، بالاتصال بعمليات وزارة الداخلية وطلب إرسال دورية إلى المدرسة، وعلى الفور تمت إحالة البلاغ إلى مديرية أمن حولي، فتم توجيه رجال الدوريات إلى المكان، وقام مساعد المدير بتسليم الطلاب والكيس الذي ضبطه بحوزتهم إلى رجال الأمن، وجرت إحالتهم إلى مخفر السالمية.

وتابع المصدر، إن الأمنيين حصلوا على بيانات أولياء أمورهم لاستدعائهم إلى المخفر، لاستكمال قضية الأبناء الذين سقطوا في مستنقع التعاطي، أحالوا بقايا الممنوعات التي كانت في الكيس إلى الأدلة الجنائية لتحليلها ومعرفة نوعية المادة التي تم تعاطيها داخل أسوار المدرسة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» موقف «فايلر» من انتقال «كهربا» للأهلي
» صعق كهربائي جديد يودى بحياة ربة منزل بالبحيرة
» الأرصاد تحذر المواطنين من الخروج للشوارع غدًا
» «ميتشو» يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي
» الأرصاد لسكان هذه المحافظات:"إلزموا منازلكم غدًا"
» 3 مقاعد لإفريقيا.. معايير التأهل إلى مونديال الأندية 2021
» الأهلي يخطر «الفيفا» بانتهاء أزمة مهاجم النجم الساحلي
» موقع إنجليزي يتحدث عن تطورات في علاقة «صلاح» و«ماني»
» إخلاء سبيل فنانة قُبض عليها من ميدان التحرير
» أمريكا ترفع العقوبات على تركيا بعد وقف إطلاق النار
» أوراوا يضرب موعدًا مع الهلال في نهائي أبطال آسيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:46 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية