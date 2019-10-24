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رجل يغتصب 40 طالبة بطريقة شاذة ويفض بكارتهن

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محمد فضل- متابعات

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الجنس

بكارة

تحول رجل خمسيني إلى ذئب بشري، عندما تجرد من إنسانيته واغتصب 40 طالبة في عمر أحفاده، وقام بفض بكارتهن مستخدمًا إصبعه، وممارسة الجنس معهن بطريقة شاذة.

وقالت صحف محلية إن منطقة ليساسفة بالدار البيضاء، اهتزت مؤخرا، على وقع فضيحة مدوية تتعلق بإستغلال جنسي لأكثر من 40 تلميذة تتراوح أعمارهن ما بين 6 و9 سنوات، من قبل شخص خمسيني.

مصادر إعلامية قالت أن الخمسيني كان يصطحب الضحايا من باب مدرسة ابتدائية توجد قرب سوق عشوائي بليساسفة 2 ومرافقتهن إلى منطقة خلاء، لاستغلالهن جنسيا نظير مبالغ مالية لاتتجاوز بضع دريهمات.

وكان المتهم حسب  ما أوردته يومية "الصباح"، يستعين بتلميذة قاصر تتابع دراستها بالسلك الإعدادي، لاستدراج ضحاياه، قبل أن يستفرد بالضحية ويهتك عرضها إذا كانت تبلغ من العمر 6 أو7 سنوات، أما اللواتي يبلغن 9 سنوات فكان يغتصبهن بطرق شاذة ويفتض بكارتهن بأصبعه.

ولتفادي افتضاح أمره كان يزاوج بين سياسة العصا والجزرة، فبعدما يمنح الضحية دراهم معدودة، يقوم في الوقت نفسه بتهديدها بالتصفية في حال تجرأت وأخبرت عائلتها بالأمر.

وبمجرد اكتشاف الفضيحة قررت أسر الضحايا التربص له ونصب كمين له للإيقاع به في حالة تلبس، لتتم محاصرته رفقة الفتاة بمساعدة شباب الحي وإبلاغ مصالح الأمن التي اعتقلته في إنتظار إحالته على القضاء.


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