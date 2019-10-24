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فنانة شهيرة تنشر صورة عارية تظهر"الأندر وير":"أنوثتي تملأ جسدك"

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إنجي خوري
إنجي خوري

محمد فضل- متابعات

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لبنان

عارية

فنانة

أنوثة

انجي خوري

نشرت الفنانة السورية المقيمة في لبنان إنجي خوري، صورة تظهر جسدها بشكل مثير، موجهة رسالة لشخص لم تذكره بأن أنوثتها تملأ جسده وتفكيره.

وكتبت على الصورة:" أنوثتي تمتلئ جسدك وعقلك وتفكيرك وحياتك... لا تكذب فأنا اراها".

وأثارت الصورة استياء الجمهور، واصفين إياها بوصف إباحي، خاصة أن ملابسها قصيرة تظهر "الأندر وير"، وهاجمها البعض بألفاظ نابية، خاصة أنها تتعمد إظهار جسدها واستعراضه بحركات إباحية.


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