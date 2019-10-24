جونسون يقترح على البرلمان إجراء انتخابات عامة

24 أكتوبر 2019 - 10:10 م

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، أن حكومته ستقدم مقترحا إلى مجلس العموم (البرلمان) الأسبوع المقبل، للتصويت على الانتخابات العامة المقترحة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وقال جونسون، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية (خاصة)، إن المقترح سيقدم إلى مجلس النواب، الإثنين المقبل؛ وذلك في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأضاف "السبيل لإنجاز بريكست، في رأيي، أن أتعامل بعقلانية مع البرلمان، وأقول إذا كانوا يريدون حقًا مزيدًا من الوقت.. يمكنهم الحصول عليه، ولكن يتعين عليهم الموافقة على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر".

وكان جونسون، تقدم باقتراح مماثل، لكن المشرعين رفضوا إجراء انتخابات عامة قبل استبعاد فكرة التوصل إلى "بريكست" بدون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأيدت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، خطة لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" من "حيث المبدأ"، لكنها لم تتفق بعد على المدة التي سيمنحونها للندن لحل أزمتها السياسية.

والثلاثاء، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، إنه سيطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد "بريكست".

والسبت الماضي، صوت مجلس العموم البريطاني، لمصلحة تعديل تشريعي يُلزم الحكومة بطلب تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2020.

وكان من المفترض أن يصوت البرلمان في اليوم نفسه على الاتفاق الجديد الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي، لكن بتمرير التعديل التشريعي تأجّل التصويت.

يشار أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/ حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.