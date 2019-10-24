ترامب: أمريكا لن تسمح لـ"داعش" بالاستيلاء على حقول النفط

24 أكتوبر 2019 - 10:20 م

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بعدم السماح لتنظيم "داعش" الارهابي بالاستيلاء على حقول النفط شمالي سوريا.



وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: إن "حقول النفط التي تمت مناقشتها في خطابي حول تركيا والأكراد أمس كانت تحت سيطرة "داعش" حتى سيطرت عليها الولايات المتحدة بمساعدة الأكراد.. لن نسمح أبدًا لداعش الذي يتشكل مجددا، بالاستيلاء على تلك الحقول!".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى أنه أجرى محادثة مع قيادي منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في سوريا، المدعو فرحات عبدي شاهين، الملقب باسم "مظلوم كوباني"، وأشار إلى تقدم إرهابيي تلك المنظمة نحو حقول النفط، دون الخوض في تفاصيل.



وقال: "لقد استمتعت حقًا بمحادثتي مع الجنرال مظلوم عبدي.. إنه يقدر ما فعلناه، وأنا أقدر ما فعله الأكراد.. ربما حان الوقت لأن يبدأ الأكراد في التوجه إلى منطقة النفط!".



والأربعاء، ذكر ترامب أن واشنطن ستحتفظ بـ "عدد صغير" من القوات الأمريكية في سوريا.



ولم يحدد الرئيس الأمريكي المكان الذي سيتمركز فيه الجنود، أو عدد القوات التي يفكر فيها ، لكنه قال "سنحمي النفط .. وسنقرر ما الذي سنفعله به في المستقبل".



والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.







