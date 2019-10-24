  • الجمعة 25 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:57 ص
بحث متقدم
أمطار

"الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد تحسن حالة الطقس

الأمطار تغرق شارع صلاح سالم

مصر تتأهب لـ48 ساعة من "الطقس السيء"

الدكتور مصطفى الفقي

"الفقي": رئيس وزراء إثيوبيا شخصية غامضة وتصريحاته صادمة

الإيجار القديم

«إلغاء الإيجار القديم نهائيًا» يُثير زوبعة داخل البرلمان

ارشيفية

زحف واشتباكات عنيفة على الحدود السعودية

الكنائس القبطية المصرية

حرائق الكنائس.. من المسئول؟

جانب من الفيديو

شاهد.. تعميد شاب خليجي واعتناقه المسيحية في بريطانيا

أرشيفية - سد النهضة

اتفاق «السيسى» وآبى أحمد» يعطى قبلة الحياة لمفاوضات سد النهضة

ارشيفية

القبض على 3 طلاب مصريين في الكويت متلبسين داخل المدرسة

أمطار

الأرصاد لسكان هذه المحافظات:"إلزموا منازلكم غدًا"

بالفيديو..

"الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد تحسن حالة الطقس

عرب وعالم

أمطار
أمطار

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس خلال يومين.. وتحذر من سقوط أمطار

#

تحذير روسي لبريطانيا.. هذا هو السبب

#

موجة حارة جديدة تجتاح أوروبا

#

"عكاشة" يكشف: هذا هو موعد تحسن الأسعار في الأسواق

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، بأن الطقس سيتحسن اعتبارا من يوم الأحد وستعود الحررة لمعدلاتها الطبيعية.
وناشدت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس المواطنين عدم الخروج من المنزل غدًا إلا للضرورة، حيث ستشهد عدد من المناطق غدا أمطار رعدية وغزيرة وقد تصل لحد السيول على سيناء.
وحذرت " شاكر" من سيتواجدوا خارج المنزل من الاقتراب من اللوحات المعدينة، أو أسلاك وعواميد الكهرباء كنوع من الأمن ، مشيرة الى ان موجة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد وبدأت منذ الإثنين الماضي مستمرة حتى يوم السبت المقبل .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» عميد معهد الاورام: "مافيش حاجة أسمها واسطة عندنا"
» لبنان..الاحتجاجات تختتم يومها الثامن وعون يلمح لهذا الأمر
» النيابة الإسرائيلية تميل لاتهام نتنياهو رسمياً بالرشوة والاحتيال
» الزمالك يخطف تأهلًا بشق الأنفس إلى دور المجموعات الإفريقي
» الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بالبنوك
» في لبنان.. تعزيزات أمنية وضرب وتراشق بين المتظاهرين
» 15 مليون دينار تبرعات لعودة أمير الكويت
» مفاجأة.. «فايلر» يرحب بالرحيل عن الأهلي
» صعق كهربائي جديد يودى بحياة ربة منزل بالبحيرة
» شاهد.. اختطاف شاب من الشارع و"الداخلية" تفجر مفاجأة
» موقف «فايلر» من انتقال «كهربا» للأهلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:46 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية