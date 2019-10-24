"الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد تحسن حالة الطقس

24 أكتوبر 2019 - 11:50 م

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، بأن الطقس سيتحسن اعتبارا من يوم الأحد وستعود الحررة لمعدلاتها الطبيعية.



وناشدت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس المواطنين عدم الخروج من المنزل غدًا إلا للضرورة، حيث ستشهد عدد من المناطق غدا أمطار رعدية وغزيرة وقد تصل لحد السيول على سيناء.

