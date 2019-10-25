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تعليق مثير لـ"الشربيني" على صداقة المتزوجات بالرجال

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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

المصريون ـ متابعات

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قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إنها تلقت شكوى من إحدى المتابعات من زوجها، متابعة: "بصيت على صورتها على الفيس بوك لقيتها متصورة وهو شايلها يعني معناه إن زواج فيه ود، قولتلها كده وكان المفاجأة إنها قالتلي ده مش جوزي ده صديقي المفضل".
وعلقت "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، على صداقة المتزوجات بالرجال، قائلة: "أنا حلقي وقع من هول الموقف"، متسائلة: "هو إزاي قابل إن مراته تتصور وواحد شايلها وحطاها صورة بروفايل للناس كلها".
وتابعت: "وده معناه إن إللي بيجري في شرايين زوجها مياه معدنية"، مستنكرة: "يعني إيه اللي بيحصل ده، أنا مش عارفة أقولها تكمل معاه إزاي بس علشان ميقولوش علينا خرابين بيوت"، مستكملة: "أنا لو مكانك زوجي ده هيكون راح ومجاش، أو اعتبريه زي اختك".


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