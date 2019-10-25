الأرصاد تحذر من الـ 72 القادمة: أمطار رعدية وسيول ورياح

25 أكتوبر 2019 - 09:20 ص

حذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العام للأرصاد، محمود شاهين،من الـ 72 القادمة متوقعا وصول المنخفض الجوي بقبرص إلي السواحل الشمالية المصرية، لافتا إلي أن هذا المنخفض يسبب اضطرابات وعدم استقرار في الأحوال الجوية خاصة علي السواحل الشمالية، والتي سينتج عنها تساقط غزير للأمطار خاصة يوم الجمعة وتقل حدتها السبت.

وأضاف أن الأمطار ستكون رعدية وغزيرة مصحوبة بالرياح، في السواحل الشمالية ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناة وستصل إلي حد السيول في وسط سيناء لتكون متوسطة علي القاهرة، ومجها للمواطنين نداء بتجنب ركن السيارات تحت لوحات الإعلان.