سبب صادم يدفع طبيب نفسي شهير إلي محاولة انتحار

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اعترف الطبيب النفسي و استشاري الصحة النفسية الدكتورة أحمد عمارة ،لأول مرة علي الهواء بمحاولة الانتحار ، قائلا :" فشلت فشل كبير و مريت بمرحلة صعبة جدا و حاولت أنتحر".

وأضاف عمارة في لقاء تليفزيوني له ببرنامج "احلم" المذاع عبر فضائية " أون إي"، قائلا :"خسرت كل فلوسي و فلوس أبوي وفلوس عائلتي و انتصب عليا و شريكي طلع نصاب و هرب للخارج".

وسرد استشاري الصحة النفسية الواقعة قائلا:" في بداية حياتي اتفقت مع شركة أجنبية لتصنيع السراميك و كانت بنود العقد أن الشركة تتولي مصاريف المشروع كاملة و بعد دفع الجزيء الخاص بي لشريكي الذي عرض علي المشروع بمصر، اكتشفت أنه نصاب هرب للخارج بالفلوس".

و تابع ، حسيت بفشل كبير و فكرت في الانتحار ، لكن هديت و بدأت من جديد و حاولت ما استسلمش لليأس ".

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