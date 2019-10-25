بـ3 قرارات "الإسكان " تزف بشري سارة لأهالي الصعيد

25 أكتوبر 2019 - 09:58 ص



خرج معاون وزير الإسكان الدكتور وليد عباس ،علي أهالي الصعيد بتصريحات سارة تضمنت 3 قرارات يتم تنفيذها قريبا بمحافظة أسيوط".



وقال عباس في حوار تلفزيوني له ببرنامج "مش بالكلام" المذاع عبر فضائية "المحور"، :" بشري سارة لأهالي محافظات الصعيد ، اطمئنوا فالقادم مبشر ، لدينا الكثير من المستثمرين الذي وافقوا علي استثمار أموالهم بالصعيد".



و أضاف ، سيتم إنشاء كومباوندات ،علي أن يتم 3 كومباوندات منها و جامعة دولية غرب أسيوط يقوم علي تنفيذها القطاع الخاص".



وتابع ، كما أننا نستعد حاليا لتوفير وحدات سكنية جديدة للمتضررين بالصعيد، و إقامة مجموعة من النوادي الخاصة و العامة ".

