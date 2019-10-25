الناتو يكشف : روسيا طورت أسلحة تستطيع الوصول لأوروبا في دقائق

كشف الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، عن ما وصلت له روسيا في تطوير الأسلحة، موضحًا أنها عملت على تطوير أسلحة تصل إلي أوروبا في غضون دقائق .

وأشار الأمين العام إلى أن حلف الناتو لا يريد الدخول في سباق تسليحة جديد أو خوض حرب باردة .

وأكد "ينس" في حديثه لصحفيين، أن إنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدي، أخذت كحجة من قبل بعض الدول لزيادة الانفاق الدفاعي، كاشفًا أن هناك المزيد من الصواريخ الروسية في أوروبا، الحاملة للأسلحة النووية والقادرة على الوصول إلى المدن الأوروبية خلال دقائق، وهو ما يثير حالة من البلبة بين الحلفاء .

وجدير بالذكر أن روسيا تعمل على تعزيز قواتها في العديد من القواعد العسكرية التي تتواجد في العديد من دول الحلفاء لها،فعلي سبيل المثال، قاكت مؤخرًا بتخجيث أسطولها في منطقة البحر الأسود .