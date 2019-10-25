"الطيب" :خروج المرأة بدون إذن زوجها ليس حرية

أكد الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأن لا يحق للمرأة الخروج من بيتها بدون أخذ إذن الزوج، موضحًا أن هذا الأمر لا يعتبر تحجيم لحرية المرأة أو مصاجرة حقوقها، بل هو أساس لبناء اسرة سليمة .

وصرح "الطيب" خلال برنامج على التليفزيون المصري، أن الزوجة ليست حرة تخرج متي تشاء لانها بذلك تصادر على حق الزوج والأطفال، لذا هذا لا يعتبر حرية، كما أنه ليس حقا، وإنما اعتداء على حرية الآخرين، فحق الزوج على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه".

وأضح شيخ الأزهر حرس الإسلام على ذلك، لتحقيق بعدًا انسانيا واخلاقيا عظيما، فهو يعد الإيثار الذي يحقق استقرار الأسرة،وربط الإسلام طاعة الزوجة لزوجها بهذا المعنى فهو يبني أسرة على حكم شرعي يبتغي به غاية الأخلاق الإنسانية".