حفيد محرم فؤاد يكشف ما لم ينشر عن جده لأول مرة

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الجندي:احذروا التعامل بهذه العملة
"البنتاجون" يكشف المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط السوري
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بـ3 قرارات "الإسكان " تزف بشري سارة لأهالي الصعيد
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إيمان هاني
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