حفيد محرم فؤاد يكشف ما لم ينشر عن جده لأول مرة

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ام كلثوم

محوم فؤاد

تامينو

كشف"تامينو" حفيد الفنان الراحل محرم فؤاد ، عن بعض هوايته الشخصية ،متطرقا في الحديث عن أسرار شخصية عن جده الراحل تنشر لأول مرة ".

 وقال "تامينو" في تصريحات صحفية ،:" أتنمي لهواية عائلتي كثيرا ،فأنا محب للموسيقي و لأصحاب الفن القديم الجميلة ، مثل أم كلثوم ، و أسغي كثيرا لتراتيل العملاقة فيروز، والراحل النوبي علاء الدين".

وعن ديانته الحقيقية عقب تردد أنباء أكدت أنه مسيحي الديانة ،قال "تامينو"، :" أنا لست مسيحيا ،لكني أحب كثيراالترايل خاصة داخل الكنيسة وذلك لتدخل آلة الأورج و الكورال، عندما تغنيها فيروز".

و أضاف ، أما عن أبي فهو محب لهواية الموسيقي و الغنائية و ذلك لقربه من جدي "محرم فؤاد" ، حيث كان يروي لي دائما كيف كان جدي منشغلا بالفن، وفضله على حياته الشخصية ".

و أحيا "تامينو" مؤخرا حفلا غنائيا في مصر لأول مرة ، حيث إنه بلجيكي مصري ".

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