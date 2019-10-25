حفيد محرم فؤاد يكشف ما لم ينشر عن جده لأول مرة

25 أكتوبر 2019 - 10:16 ص

كشف"تامينو" حفيد الفنان الراحل محرم فؤاد ، عن بعض هوايته الشخصية ،متطرقا في الحديث عن أسرار شخصية عن جده الراحل تنشر لأول مرة ".



وقال "تامينو" في تصريحات صحفية ،:" أتنمي لهواية عائلتي كثيرا ،فأنا محب للموسيقي و لأصحاب الفن القديم الجميلة ، مثل أم كلثوم ، و أسغي كثيرا لتراتيل العملاقة فيروز، والراحل النوبي علاء الدين".



وعن ديانته الحقيقية عقب تردد أنباء أكدت أنه مسيحي الديانة ،قال "تامينو"، :" أنا لست مسيحيا ،لكني أحب كثيراالترايل خاصة داخل الكنيسة وذلك لتدخل آلة الأورج و الكورال، عندما تغنيها فيروز".



و أضاف ، أما عن أبي فهو محب لهواية الموسيقي و الغنائية و ذلك لقربه من جدي "محرم فؤاد" ، حيث كان يروي لي دائما كيف كان جدي منشغلا بالفن، وفضله على حياته الشخصية ".



و أحيا "تامينو" مؤخرا حفلا غنائيا في مصر لأول مرة ، حيث إنه بلجيكي مصري ".

