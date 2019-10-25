» زلزال بقوة 4.4 درجة يهز إيطاليا

25 أكتوبر 2019 - 10:39 ص

أفادت تقارير محلية بإيطاليا، بوقوع زلزال بقوة 4.4 قبالة ساحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، دون ووقوع أى خسائر أو إصابات.

هيئة الحماية المدنية بإيطاليا قالت فى بيان صادر عنها :"إن السكان شعروا بالزلزال، ولكن لم تردٍ أى إنباء عن وقوع إضرار.

وحسب معهد الجيوفزياء الإيطالي، فإن الزالزل حدث فى السادسة والنصف صباح اليوم وكان مركزه على عمق 11 كيلومترا فى البحر قبالة بلدة سكاليا فى الساحل العربي من منطقة كالابريا.