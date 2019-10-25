حفلة اغتصاب جماعي لمتحولة جنسيا

25 أكتوبر 2019 - 12:50 م

في واقعة صادمة، قام خمسة رجال في باكستان باختطاف متحولة جنسيا، واغتصابها بشكل جماعي داخل مزرعة في إحدى القرى.

وجاءت عملية الاختطاف أثناء ذهاب المتحولة جنسيا برفقة ثلاثة آخرين متحولين للاستعداد لتقديم عرض في سبتمبر الماضي.

وقام المغتصبون بتوقيف المتحولين جنسيا وأخذ واحدة بالقوة وتناوبوا على اغتصابها، بينما أطلقوا سراح الآخرين.

وقد تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على عدد من المشتبه فيه، والتوصل إلى اثنين منهم بالفعل، وجاري كشف الآخرين.

وكان أحد الذاهبين إلى المهرجان الذي سيشارك فيه المتحولون جنسيا، قد فوجيء بالمجني عليها ملقاة على طريق المهرجان، حيث تم إبلاغ الشرطة.