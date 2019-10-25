طوارئ بالمترو والسكة الحديد.. لهذا الأمر

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الحياة السياسية

الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير

علي محمود

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وزير النقل

سوء الأحوال الجوية

المترو

السكة الحديد

يتابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير،  من خلال تقارير مركز الأزمات بالوزارة، والتواصل مع رؤساء الجهات التابعة، انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات التابعة لوزارة النقل؛  حيث  أصدر الوزير توجيهاته بانتشار فرق الصيانة الفنية والطوارئ، ورفع درجة الاستعداد في السكة الحديد، والمترو، والنقل النهري، والموانئ البحرية، والطرق التابعة للوزارة؛ لمواجهة أي طارئ في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة .

وأكد وزير النقل، انتظام حركة تشغيل القطارات، وانتظام مواعيد قيامها، وعلى تواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق؛ حيث شهدت الحركة انتظاما في الخطوط الثلاثة، ومتابعة دقيقة من قيادات ومسئولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو، وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة؛ لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات؛ حرصًا على مواعيد التقاطر، وعلى النظام داخل المحطات .

كما تابع وزير النقل، استمرار قيام مسئولي هيئة النقل النهري بالتأكد من اتباع المراكب للتعليمات، السير في النيل في ظل حالة الجو غير المستقر، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، واستمرار فحص كل المراكب النيلية، التي تنقل ركابا، والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها .

ووجه وزير النقل، رئيس وقيادات الطرق والكباري بانتشار فرق الطوارئ والصيانة في مختلف المناطق التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية؛ للتعامل الفوري مع أي طارئ تسببه السيول والأمطار، مشددًا على رفع درجة  الاستعداد بالموانئ البحرية، ومتابعة حركة السفن في موانئ دمياط والبحر الأحمر، والجاهزية المستمرة لفرق الطوارئ؛ خاصة مع غلق بوغازي الإسكندرية، والدخيلة في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة .


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