"القومي للكبد": مرض خطير سينتشر قريبا

25 أكتوبر 2019 - 01:26 م

حذر الدكتور إمام واكد أستاذ الكبد بالمعهد القومي للكبد، من انتشار مرض جديد بين المصريين خلال الفترة المقبلة قائلا :" احذروا من انتشار مرض الكبد الدهني ،معقبا:"هذا المرض خطير و ربما سينتشر قريبا بين المصريين بسبب سوء التغذية".



وأضاف واكد خلال حواره مع الإعلامي شرف عامر ببرنامج" يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر،بأن مريض السكر و السمنة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض".



وأوضح أستاذ الكبد بالمعهد القومي للكبد، أن زيادة الوزن ليس مقتصر علي الأحوال المالية و إنما هي ظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير في مصر ، حيث إن مصر من أكثر البلدان تعرضنا لمرض السمنة".



و عن مرض فيروس "سي" أكد واكد أن المرض في انحصار شديد وكذلك فيروس "بي" انخفض بنسبة كبيرة".

