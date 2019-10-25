فنانة شهيرة تتعرض لكارثة بسبب الأمطار

25 أكتوبر 2019 - 01:52 م

تعرضت الفنانة رانيا فريد شوقي لكارثة محققة بسبب سقوط الأمطار، وسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت "شوقي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرض منزلها لماس كهربائي؛ على خلفية غرقه في الأمطار الغزيزة التي سقطت خلال اليومين السابقين.

وكتبت "شوقي" في تدوينة على "فيسبوك":" حسبي الله ونعم الوكيل في المهندي اللي شطب البيت. قال مهندس قال. بلوة واتبلينا بيها. منك لله. البيت غرق مياه. وأكباس الهربا نزل منها مياه. ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي، وكل إنسان معندوش ضمير في البلد وهمه الفلوس وبس. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وشهدت القاهرة، على مدار اليومين الماضيين أمطارًا غزيرة، حذرت منها في وقت لاحق هيئة الأرصاد الجوية.