إليسا غاضبة: "شيلو عنكن عباءات الأحزاب بقا"

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متابعات - أمينة عبد العال

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هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا علي صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات المصغر" تويتر" من يتهم المظاهرات بأنها ممولة ومدعومة، قائلة لهم"عيب".

وقالت اليسا في تدوينتها: " عيب تقولو مظاهرات ممولة.. عيب تقولو مظاهرات مدعومة من الخارج.. عيب تقولو مظاهرات مشبوهة".

وتابعت : " شيلو عنكن عباءات الأحزاب بقا..  إنتو ما بتجوعو؟ مش عايشين وشايفين مشاكل هالبلد".

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