» "كلوب" يتحدث عن مواجهة توتنهام

25 أكتوبر 2019 - 04:30 م

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه أمام توتنهام مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «موقف توتنهام؟ لا يمكنني الحكم، ليس لدي فكرة، هذا هو حال كرة القدم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية».

وأضاف المدرب الألماني: «لن ندخل المباراة بثقة بأنه لن يحدث شيء لنا، فهم من فرق القمة وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة بلاعبين مثل هاري كين وسون وألي وإريكسين».

وتابع: «لا يمكنني قول شيء على موقف توتنهام، فبعد نهائي كييف، لم نفكر بأننا لا يمكننا الفوز باللقب، فكرنا فقط في ضرورة المحاولة من جديد، هزيمة كييف لم تجعلنا نعاني الموسم الماضي».

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، فيما يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 12 نقطة .