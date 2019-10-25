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نائب: روسيا لديها رغبة في العودة إلى القارة الأفريقية

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حسن علام- متابعات

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اشاد خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، برغبة روسيا في العودة للقارة الإفريقية، مؤكدأ ان ذلك سيكون له أثار إيجابية عديدة.

وقال إن القمة الروسية الإفريقية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين روسيا ومختلف دول القارة الأفريقية، مضيفًا أن روسيا لديها رغبة في العودة إلى القارة الأفريقية وهذه القمة ستكون بداية للاستثمار بشكل أكبر داخل دول القارة.

وأشار إلى أن خلق تعاون اقتصادى بين أفريقيا وروسيا التى تعد تحد الأقطاب الدولية الاقتصادية القوية يعطى فرصة كبيرة لانفتاح الاقتصاد الأفريقي ورفع مستوياته خارجيًا. 

وأكد أن هذه القمة تثبت أن روسيا لديها أجندة اقتصادية مختلفة للتعاون مع دول القارة الأفريقية وعلى رأسها مصر.


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