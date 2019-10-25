مطلب برلماني بسحب الثقة من وزير الإسكان

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الصرف الصحي

وزير الاسكان

طالب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، لعدم اهتمام وزارته بملف المياه والرصف الصحي في المنيا.

وفي بيان صحفي له، أضاف غيته، أن محطات برمشة ومنشية حلف وكفر مغربي وعزبة الفلاح - وهي من القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية - محرمة من مياه صالحة للشرب، أو خدمات الصرف الصحي.

ودعها النائب، وزير الإسكان إلى زيارة هذه القرى والإقامة بها لمدة يوم واحد، "إذا استطاع أن يعيش مكان هؤلاء المواطنين" - حسب تعبيره -.

وأضاف أن مشكلة انقطاع المياه في مركزي العدوة ومغاغا، أصبحت مزمنة، حيث يعاني المواطنون باستمرار من انقطاع الخدمة، فمنذ نحو 5 أعوام واستغاثات سكان واهالى المدينتين لا تنقطع نهائيا، وذلك على الرغم أن هناك مجموعة من الحلول المؤقتة التى لا تكلف الدولة، بل واعتماداتها المالية موجودة، إلا أن وزارة الإسكان لا تعير قرى المنيا أي اهتمام.


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