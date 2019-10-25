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بسبب اكتشافات مصر..إنتاج «إينى» النفطي يرتفع إلى مستوى قياسي

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حسن علام- متابعات

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الانتاج

إيني

مستوي قياسي

استطاعت مجموعة إيني للطاقة، تحقيق أعلى معدل لإنتاج النفط والغاز على الإطلاق للربع الثالث من العام الحالي، مما خفف أثر تراجع الأرباح الفصلية بسبب ضعف أسعار النفط والغاز.

ويأتي حوالي تسعين بالمئة من الأرباح التشغيلية للشركة الإيطالية من أنشطة المنبع للنفط والغاز. وأعطت اكتشافات غاز كبرى في موزامبيق ومصر الشركة أقوى سجل من الاكتشافات في القطاع، مما يدعم اعتمادها لدى الدول المنتجة للنفط.


وقالت إيني يوم الجمعة إن الإنتاج قفز ستة بالمئة إلى 1.89 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول، مدعوما بحقل ظهر العملاق في مصر ومنطقة جديدة في المكسيك.


وتتوقع الشركة مزيدا من الزيادة في الإنتاج في الربع الأخير من العام وقالت إنها الآن ستزيد الإنتاج هذا العام إلى 700 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا من تقدير سابق عند 600 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.


ونزل صافي الربح المعدل للربع الثالث 44 بالمئة إلى 776 مليون يورو (862 مليون دولار) متأثرا بانخفاض في أسعار السلع الأولية وغياب الأرباح من أنشطة إيني نورج السابقة.


وفاقت النتائج بفارق ضئيل متوسط توقعات لمحللين للشركة عند 0.77 مليار يورو.

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