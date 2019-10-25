» النجم الساحلي يحدد موعد مباراته مع الأهلي

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الاهلى

النجم الساحلى

أبطال إفريقيا

حدد النجم الساحلي التونسي موعد مباراته المرتقبة أمام الأهلي، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

وسيواجه النجم فريق الأهلي في تونس يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بانتظار تحديد ملعب اللقاء وحكم المباراة.

ووضعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الثانية، بجانب فريقي الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

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