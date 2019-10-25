"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن إعصار يضرب مصر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن الإعصار الذي تحدثت عنه وكالة ناسا الأمريكية، حيث لفتت إلى أنه من المتوقع أنه سيقع بالقرب من السواحل المصرية.

وكانت وكالة "ناسا" الأمريكية، قد نشرت صورة تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من مصر، كما تحدثت صحف عن وجود إعصار فوق سواحل البحر المتوسط وشمال الدلتا بعمق 100 كيلو متر.

ونفى محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة، إمكانية حدوث إعصار في مصر، موضحًا أنه يشبه منخفض مداري متعمق يصاحبه سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، بحسب "روسيا اليوم".

بدوره أكد سامح مصطفى، المراقب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا يمكن حدوث ظاهرة الأعاصير في مصر كما يدعى البعض، فشروط تكونها وحدوثها في مصر غير موجودة".

وأوضح أن المتوقع حدوث منخفض جوي بخصائص شبه مدارية مصحوبا بسحب رعدية كثيفة شرق البحر المتوسط وسواحل مصر الشمالية.


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