غدًا.. إنطلاق الجولات التعريفية لمنتدى شباب العالم 2019

برعاية شركة "كوكاكولا" العالمية، إنطلاق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم، غدا السبت 26 أكتوبر.

وتأتي هذه الجولة الدولية، التي أعلنت عبر صفحتها بموقع التواصل "فيس بوك"، للتعريف بمنتدى شباب العالم، عن دعمها لرسالة المنتدى الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل والحافز لشباب العالم.

حيث تنظم إدارة المنتدى ندوات عدة في دول مختلفة، وسيجري تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ.

وتستهدف هذه الجولات تطوير وتنمية مجتمع منتدي شباب العالم "wyf community "، من خلال جذب الشباب من مختلف الدول، لكي يصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين في جميع أنشطة وفعاليات المنتدى التي ستعقد داخل وخارج مصر.