» شعبة المخابز: إعادة تسعير رغيف الخبر طبقًا للزيادات

قال رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، عطية حماد، بأنه طبقًا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، تجرى حالياً دراسة إعادة تكلفة رغيف الخبز، وذلك بما لا يضر أي طرف في المنظومة.

وفي بيان صحفى لها الجمعة، طالبت الشعبة أصحاب المخابز بسرعة التوقيع على التفويض البنكي للحفاظ على وجودهم في منظومة الخبز وعدم الخروج منها.

وأشار رئيس شعبة المخابز، إلى أن هذه المطلب تأتي للحفاظ على تواجد أصحاب المخابز في المنظومة، لاسيما أننا نسعى إلى حل المشاكل بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

ولفت إلى أن المؤشرات تؤكد أن القادم أفضل بالنسبة للمخابز، مؤكدًا عدم تحديد أي موعد لاجتماع الشعبة في الأيام القادمة.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن أصحاب المخابز دائما لهم مواقف مشرفة لمساندة بلدهم وقياداتها للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار العام الذي تشهده بلدنا حاليا.

وطمأن رئيس الشعبة أصحاب المخابز بأن السعي على قدم وساق لحل المشاكل التي تواجههم وفي نفس الوقت دون التأثير على استقرار بلدنا.