تدخل مصري عاجل لإنقاذ مواطنين بالسعودية

25 أكتوبر 2019 - 06:56 م

نجحت وزارة القوى العاملة في حل أزمة 6 مواطنين، بعد تحصيل مستحقاتهم التي قُدرت بأكثر من 2 مليون جنيه مصري.

وكان المصريون الستة قد طالبوا بحصولهم على مستحقاتهم المالية النظامية لدى إحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي.

وقال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في السعودية، نجح في تحصيل مستحقات المصريين الـ6، مشيرًا إلى أنها تبلغ 2 مليون و325 ألفا و311 جنيها مصريا.

وأكد أن هذا يأتي في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

جاء هذا بعد تكليف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بحل مشكلة 6 من العمال المصريين وديا، بعد أن تقدموا بعدد من الشكاوى.