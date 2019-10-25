  • الجمعة 25 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:06 م
بحث متقدم
الدولار

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه

أرشيفية

استمرار الإعصار.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

أرشيفية

رد مصري حاد على البرلمان الأوروبي

أرشيفية

مقتل العشرات في مظاهرات ضد "آبي أحمد" بإثيوبيا

أقمار صناعية

"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن إعصار يضرب مصر

العراق

1800 قتيل وجريح في مظاهرات العراق اليوم

سعفان

تدخل مصري عاجل لإنقاذ مواطنين بالسعودية

أمير الكويت

الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

أرشيفية - سد النهضة

تطور جديد بشأن سد النهضة.. دولتان عربيتان تدعمان مصر

أرشيفية

نتيجة الطقس السيء.. تعطيل الدراسة غدًأ في 4 محافظات

1800 قتيل وجريح في مظاهرات العراق اليوم

عرب وعالم

العراق
العراق

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

جوازات سفر إيرانية تتساقط من قوات الأمن في مظاهرات العراق

#

ارتفاع قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 7 بينهم شرطي

#

مظاهرات بالأردن ضد صفقة القرن

#

مقتل وإصابة 8 في تفجير انتحاري ببغداد

العراق

أخبار العراق

مظاهرات العراق

احتجاجات العراق

قتلى فى العراق

تجددت المظاهرت التي تجتاح عدة مدن عراقية اليوم الجمعة، وسط سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالبلاد اليوم، أن حصيلة القتلى والجرحى ارتفعت إلى أكثر من 1800 قتيل وجريح.

وارتفع عدد القتلى إلى 24 لقوا حتفهم في قمع القوات الأمنية، وحمايات المقرات الحزبية للمتظاهرين.

وأوضحت المفوضية، أن عدد المصابين ارتفع كذلك ليبلغ 1779 مصابا من المتظاهرين، والقوات الأمنية.

ويشهد العراق مظاهرات منذ أكثر من شهرين، بسبب البطالة والفساد وتردي الأوضاع المعيشية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام الأسبوع
» 6 محافظات تعلن تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى
» «ماني»: أحلم بالحصول على الكرة الذهبية هذا العام
» بالفيديو.. إعصار قوي يضرب ساحل العلمين
» "آل الشيخ" عن فيديو مؤثر لأمير سعودي: "بارك الله فيك"
» "النهضة" التونسية: لن نترك رئاسة الحكومة لأحد
» رسميًا.. الأزهر يعلن تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظات
» خلال مسيبرات العودة،.إصابة 77 فلسطينًيا بنيران الاحتلال
» شعبة المخابز: إعادة تسعير رغيف الخبر طبقًا للزيادات
» «مرعي» يوضح سبب الأداء الباهت للزمالك أمام بطل السنغال
» "الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن إعصار يضرب مصر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية