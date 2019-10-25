مقتل العشرات في مظاهرات ضد "آبي أحمد" بإثيوبيا

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قالت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، إن العشرات قتلوا في إثيوبيا الأربعاء الماضي، خلال مظاهرات مناهضة لحكومة "آبي أحمد".

وذكرت الوكالة، أن المظاهرات التي اندلعت استجابة للناشط الإثيوبي جوهر محمد، تؤكد أن الأوضاع بالبلاد في طريقها للتفاقم.

ووصفت الوكالة الأمريكية، المظاهرات بأنها "أخطر تحدٍ سياسي" يواجه رئيس الوزراء المتوج بجائزة نوبل للسلام مؤخرًا.

وساهمت تصريحات أدلى بها "آبي أحمد" أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي في تأجج الوضع، عندما أعلن اعتزامه اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من لا يمتلكون جواز سفر إثيوبي، حال أرادوا تهديد أمن البلاد.

وقالت الوكالة إن هذه التصريحات كانت سببًا في خروج عدد كبير من المتظاهرين يوم الأربعاء.

وحذر "جوهر" الذي يحمل جوازًا أمريكيًا من إصلاحات أبي أحمد "الدرامية"، مشيرًا إلى أنه يحظى بعلاقة طيبة معه، مبديًا قبوله الجلوس معه، موضحًا أنه ينتقد أداءه السياسي.

وقال "جوهر" إن "آبي أحمد" قد يتراجع عن استكمال إصلاحاته، ويعود للوراء، ويشن أكبر حملة قمعية، مثل من سبقه.


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