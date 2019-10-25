تراجع كبير للدولار أمام الجنيه

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الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر صرف الدولار، مساء اليوم، بشكل كبير أمام الجنيه، حيث بلغ حجم التراجع 5 قروش.

وسجلت العملة الأمريكية، تراجعًا في عدد من البنوك، مواصلة انخفاضها أمام الجنيه.

وكانت البداية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي بلغ سعر الدولار به 16.15 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.

أما بنك القاهرة فبلغ سعر العملة الخضراء 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

في حين سجل الدولار في بنك مصر 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وسجل الدولار 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

وبلغت العملة الأمريكية سعر 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.


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