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روسيا تحث واشنطن لاستئناف المحادثات مع "طالبان"

عرب وعالم

مقتل 22 من طالبان في اشتباكات مع الأمن بأفغانستان
مقتل 22 من طالبان في اشتباكات مع الأمن بأفغانستان

المصريون ووكالات

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دعت روسيا، الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى استئناف المحادثات مع حركة "طالبان" الأفغانية، للتوصل لاتفاق سلام.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، "أن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، عقد اجتماعا مع مبعوثي الولايات المتحدة والصين وباكستان لأفغانستان في العاصمة موسكو".
وأضاف البيان أنّ "الجانب الروسي أشار إلى الحاجة لاستئناف مبكر للمفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان"، مؤكدا "أهمية مواصلة تضافر جهود الدول المعنية بهدف تعزيز الحوار بين الأفغان".
كما شدد مورغولوف على "أهمية تحقيق سلام دائم في أفغانستان من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف المحادثات مع "طالبان"، وألغى محادثات مع قادة الحركة في "كامب ديفيد" كان يعد لها بشكل سري.
وأجرى المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، تسع جولات من المفاوضات مع طالبان في الدوحة بقطر، من دون أن يكشف الكثير عن وقائعها.
وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.
وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد. -

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