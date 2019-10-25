» العثور على 13 جثة قرب منتجع مكسيكي

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عثر باحثون متطوعون، على 12 هيكلًا عظميًا وجثة واحدة متحللة، في حفرة ضحلة في الصحراء قرب منتجع "بويرتو بيناسكو" المكسيكي.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، الجمعة، عن ممثلي الإدعاء في ولاية "سونورا" الحدودية الشمالية قولهم إن "اثنتين من الجثث قد تكونان لنساء".
وأضاف ممثلو الإدعاء أن "جثة واحدة فقط كانت حديثة نسبياً، بينما الجثث الأخرى كانت عبارة عن هياكل عظمية مكتملة مع الملابس".
وعثرت على الجثث مجموعة تعرف باسم "الباحثون في قضية بويرتو بيناسكو"، مكونة من أقارب الأشخاص المفقودين الذين يحققون في تقارير عن مواقع الدفن السرية.
وتستخدم عصابات المخدرات والخطف الحفر الضحلة للتخلص من جثث الضحايا أو الخصوم.
ويطلق على "بويرتو بيناسكو" أيضاً اسم "روكي بوينت"، وهي تقع على خليج كاليفورنيا المعروف كذلك باسم بحر "كورتيز". -

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