البرازيل تعفي مواطني الهند والصين من تأشيرة الدخول

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أعلنت البرازيل الجمعة، عن نيتها رفع تأشيرة الدخول عن السياح ومؤسسات الأعمال الصينية والهندية.
وجاء هذا الإعلان، الذي كان متوقعاً، خلال زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الرسمية إلى الصين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وفقاً للمجلة الهندية "بيزنس توداي".
وشرع بولسونارو في تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة منذ توليه منصبه بداية العام الجاري كمحاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البرازيل.
وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعلن كل من الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والبرازيلي بولسونارو، في بيان صحفي مشترك، عن رفع متطلبات الفيزا، وذلك "كخطوة ضرورية في سبيل السماح للبرازيل بالمشاركة في برنامج المسافر الموثوق به".
وقد أُعلن عن هذا القرار قبل زيارة رسمية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، للبيت الأبيض. -

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