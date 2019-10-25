البرازيل تعفي مواطني الهند والصين من تأشيرة الدخول

أعلنت البرازيل الجمعة، عن نيتها رفع تأشيرة الدخول عن السياح ومؤسسات الأعمال الصينية والهندية.



وجاء هذا الإعلان، الذي كان متوقعاً، خلال زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الرسمية إلى الصين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وفقاً للمجلة الهندية "بيزنس توداي".

وجاء هذا الإعلان، الذي كان متوقعاً، خلال زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الرسمية إلى الصين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وفقاً للمجلة الهندية "بيزنس توداي".