  • السبت 26 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:46 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تعرض البلاد لإعصار

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يوجه أغرب سؤال لمشاهديه.. هذا ما قاله

الدولار

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه

أرشيفية

استمرار الإعصار.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

أرشيفية

رد مصري حاد على البرلمان الأوروبي

أرشيفية

مقتل العشرات في مظاهرات ضد "آبي أحمد" بإثيوبيا

أقمار صناعية

"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن إعصار يضرب مصر

سعفان

تدخل مصري عاجل لإنقاذ مواطنين بالسعودية

أمير الكويت

الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

أرشيفية - سد النهضة

تطور جديد بشأن سد النهضة.. دولتان عربيتان تدعمان مصر

بالفيديو..

توفيق عكاشة يوجه أغرب سؤال لمشاهديه.. هذا ما قاله

آخر الأخبار

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"عكاشة": مصر ستشهد خلال الفترة القادمة أحداث جسام

#

هذا ما قاله علاء مبارك عن احتجاجات "شابات لبنان"

#

جورج قرداحى يصدم الجميع برأيه عن السعودية.. هذا ما قاله

#

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حكومات دول العالم الثالث تعمل على تعويض الفارق الثقافي لمواطنيها، منوها أنهم يحتاجون لنوع معين من الإعلام ليكملوا النقص لديهم، مشيرا الى أن شكل الإعلام الموجه لهم يجب أن يكون متناسقا مع وضع المشاهد الذي يتابعه.
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" االمذاع عبر فضائية  الحياة ، اليوم  الجمعة،  أنه لو شعر المشاهد بالفارق بين ما يشاهده وبين وضعه، فيحجم عن المتابعة لشعوره أن المحتوى المقدم لا يمثله، منوها بأن الإعلام صناعة من أخطر الصناعات على الإطلاق.
وأضاف، أن صناعة الإعلام قائمة على عدة أعمدة، من أهمها أن يكون رسالة الإعلام مستمدة من ما يعيشه المواطن، مشددا على ضرورة أن يتحدث الإعلام عن العلم والمعرفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الباز" يكشف تفاصيل إرسال سورة "الفاتحة" للقمر
» إعصار "نادر" يضرب حوض المتوسط ومصر تتأهب
» العثور على 13 جثة قرب منتجع مكسيكي
» لبنان.. تزايد أعداد المحتجين عقب كلمة نصرالله
» نتيجة الطقس السيء.. تعطيل الدراسة غدًأ في 4 محافظات
» أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام الأسبوع
» 6 محافظات تعلن تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى
» «ماني»: أحلم بالحصول على الكرة الذهبية هذا العام
» بالفيديو.. إعصار قوي يضرب ساحل العلمين
» "آل الشيخ" عن فيديو مؤثر لأمير سعودي: "بارك الله فيك"
» "النهضة" التونسية: لن نترك رئاسة الحكومة لأحد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية