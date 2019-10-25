» "الباز" يكشف تفاصيل إرسال سورة "الفاتحة" للقمر

أكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إنه قام بإرسال سورة الفاتحة خلال أحد الرحلات الفضائية إلى سطح القمر.



وأوضح الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: أنه طالب بتجهيز كاميرا للتصوير على سطح القمر حتى يتم الحصول على خرائط تفصلية للقمر وكان طولها 7 أقدام ولذلك تم إحداث تغييرات في مركبة الفضاء من أجل أن تكون مناسبة لمثل هذه الكاميرا المتخصصة.

